Galatasaray'da Morata endişesi!

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Galatasaray'da Morata endişesi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 yenilirken Morata'nın sakatlığı can sıktı.

Sarı kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Galatasaray aldığı ağır mağlubiyetle rövanş öncesi turu zora soktu.

MR'I ÇEKİLECEK

AZ Alkmaar maçı sonrasında İspanyol yıldız Morata, karşılaşmanın ardından ağrı hissettiğini belirtti. Adalesinde ağrı ve batma hisseden tecrübeli oyuncu MR'a girecek. Çekilecek MR'ın ardından Morata'nın son durumu netlik kazanacak.

AZ Alkmaar karşısında Osimhen'in cezası nedeniyle oynamaması ile tek forvet olarak yer alan Morata sarı kırmızılı takımda Süper Lig'de Adana Demirspor Türkiye Kupasında ise Boluspor'a gol atmıştı.

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