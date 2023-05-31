Galatasaray'dan flaş karar. Şampiyon olur olmaz harekete geçti

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yönetim önemli bir karara imza attı ve harekete geçti.

Galatasaray'dan flaş karar. Şampiyon olur olmaz harekete geçti

Süper Lig'de Ankara'da Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yönetim çarpıcı bir karar aldı.

Sarı kırmızılılar, ara vermeden gelecek sezon için kolları sıvadı.

Başkan Dursun Özbek'in Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro istediğini vurgulamasıyla birlikte çalışmalar da başladı.

Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi İngiltere'den ünlü yıldız olurken, takımdan ayrılacak oyuncular da belli oldu.

Buna göre Gomis, Mata, Adekugbe, Emre Taşdemir, Okan Kocuk yeni sezonda takımda yer almayacak. Yusuf Demir ve Yunus Akgün ise uygun bir kulüp bulunması halinde kiralanacak. Buruk'un bu iki futbolcunun bonservisinin verilmemesini istediği öğrenildi.

Yönetim, Nelsson'a gelecek transfer tekliflerini de değerlendirmeye alacak. Sacha Boey'in de iyi bir teklif gelmesi halinde gönderileceği ifade edildi.

Rasciha ile Icardi'nin ise takımda tutulmasına çalışılacak.

Galatasaray'ın İngiltere'den kadrosuna katmak istediği isim de belli oldu.

Fotomaç'taki habere göre; sarı kırmızılı kulüp İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Harry Maguire'ı almak istiyor.

Manchester United taraftarlarının gösterdiği tepkiler nedeniyle Maguire'nin ayrılmak istediği, Galatasaray'ın da devreye girmeyi kararlaştırdığı ileri sürüldü.

Haberde bonservisi yüksek olan İngiliz futbolcunun bir yıl kiralanması için çalışılacağı belirtildi.

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