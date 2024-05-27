Galatasaray’dan Mert Hakan ve Ali Koç’a şifreli mesaj

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Galatasaray’dan Mert Hakan ve Ali Koç’a şifreli mesaj

Galatasaray’ın Konyaspor maçının bitimiyle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından resmi hesaptan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcu Mert Hakan Yandaş’a şifreli mesaj geldi.

Galatasaray Konyaspor'u deplasmanda 3 golle mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşmasının yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medyadaki resmi hesabından ardı ardına Fenerbahçe’ye göndermeler yapıldı.

Yapılan paylaşımlardan birinde geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin tek farklı kazandığı mücadelenin ardından Sarı-Lacivertliler'in yaptığı paylaşıma göndermede bulundu.

Fenerbahçe bu galibiyet sonrası iç saha serisini sonlandırdığı "Galatasaray için Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" mesajını paylaşmıştı.

Sarı-Kırmızılılar alınan şampiyonluk sonrasında Fenerbahçe’nin geçen haftaki paylaşımını alıntılıyarak "Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdokadoskodkaosdkaofjgdjıasjıKasdkjsadOasdkjsadÇaksdjkaskdjsakdjasdkadMasdHadgsfYaksdjsakdjsad" mesajını paylaştı.

K, O, Ç VE M,H,Y

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı paylaşımda bir detay dikkat çekti. Mesajda yalnızca K, O, Ç ve M, H, Y harflerinin büyük yazılmasını taraflar fark etti.

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