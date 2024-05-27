Galatasaray’dan Mert Hakan ve Ali Koç’a şifreli mesaj

Galatasaray Konyaspor'u deplasmanda 3 golle mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşmasının yankıları sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medyadaki resmi hesabından ardı ardına Fenerbahçe’ye göndermeler yapıldı.

Yapılan paylaşımlardan birinde geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın sahasında oynanan ve Fenerbahçe'nin tek farklı kazandığı mücadelenin ardından Sarı-Lacivertliler'in yaptığı paylaşıma göndermede bulundu.

Fenerbahçe bu galibiyet sonrası iç saha serisini sonlandırdığı "Galatasaray için Ligde bilmem kaç maçtır yenilmiyabksdvkavskdjfbksçdafbaksçdnjadlbfpbdiafbr" mesajını paylaşmıştı.

Sarı-Kırmızılılar alınan şampiyonluk sonrasında Fenerbahçe’nin geçen haftaki paylaşımını alıntılıyarak "Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdokadoskodkaosdkaofjgdjıasjıKasdkjsadOasdkjsadÇaksdjkaskdjsakdjasdkadMasdHadgsfYaksdjsakdjsad" mesajını paylaştı.

K, O, Ç VE M,H,Y

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı paylaşımda bir detay dikkat çekti. Mesajda yalnızca K, O, Ç ve M, H, Y harflerinin büyük yazılmasını taraflar fark etti.