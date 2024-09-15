'Galatasaray'ın geri adım atacağına inanıyoruz'. NET Holding'ten 'Meritking' açıklaması

Yasadışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news, Galatasaray’ın forma sponsoru oldu.

Galatasaray yönetimi, “yasadışı bahis reklamı” suçlamalarına “Sözleşmemiz haber sitesi ile...” sözleriyle yanıt verirken konuya ilişkin Net Holding'den de basın açıklaması geldi.

"Ülkemizin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın, yeni formalarda sırt sponsoru olarak yasadışı bahis sitesi "Meritking" ile doğrudan ilişkilendirilen ve "Merit" markasını haksız ve hukuksuz olarak kullandığı için yasal mercilere başvuru sürecinde olduğumuz "meritking.news” haber sitesi ile anlaştıklarını duyurmasını, büyük bir üzüntü ve kaygı ile takip etmiş durumdayız." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Net Holding, ülkemize yarım asırdır hizmet veren ve değer yaratan bir kurumdur. “Merit” markası ise; 1988 yılında kurulan Merit Turizm’in, o günden bu yana binlerce çalışanının emeği ve milyonlarca dolarlık yatırımımızla var edilmiş ve Türk turizminin saygın markalarından biri olarak sektördeki yerini almıştır.

“Merit” adının birçok kategoride ve Türkiye de dahil pek çok ülkede tarafımızca tescil ettirilmesine rağmen, dönem dönem markamızın yanına farklı isimler eklenerek, marka tescili başvuruları yapılabilmektedir.

Ancak, yaptığımız itirazlar ve hukuki mücadeleler sonucunda bu başvurular engellenmektedir. Çünkü “marka güven”dir, biz de misafirlerimize yıllardır güven duydukları “Merit” markası ile hizmet vermekteyiz.

Bu doğrultuda, Net Holding’e ait “Merit” markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı, her türlü hukuki haklarımızı kullandığımızı ve bundan sonra da kullanmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Aslen yasadışı online bahis ve kumar sitesi işleten “meritking” isimli canlı casino ve canlı bahis sitesi sahiplerine karşı da hukuki mücadelemiz yıllardır devam etmektedir.



Köklü geçmişi ve kurumsal yapısıyla spor camiasında saygın konumda bulunan Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin, bu yanlış karara farkında olmayarak imza attıklarını düşünüyoruz.

"GALATASARAY'IN BU YANLIŞTAN GERİ ADIM ATACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Değerli Spor Kulübümüz Galatasaray’a, tarafımızdan yapılacak bilgilendirme ve gönderilecek ihtarname sonucunda, bu yanlıştan geri adım atılacağına inancımız tamdır.

Aksi takdirde hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

"GALATASARAY: SÖZLEŞMEMİZ HABER SİTESİ İLE..."

Galatasaray yönetimi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasa dışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" ifadelerini kullanmıştı.

NET HOLDİNG HAKKINDA

Kurulduğu 1974 yılından beri turizm sektörüne odaklanan Net Holding A.Ş.; turistik mağazacılık, otel ve casino işletmeciliği, finans, gümrüksüz (duty-free) mağaza işletmeciliği, inşaat, tarihi yapı restorasyonu, lüks araç kiralama, otopark işletmeciliği, yayıncılık, gayrimenkul geliştirme, müzik ve multimedya mağazaları ile cafe zinciri işletmeciliği gibi alanlarda gelişimini sürdürdü ve yurt dışında da yatırımlar yaptı. Kurulduğu 1974 yılından beri turizm sektörüne odaklanan Net Holding A.Ş.; turistik mağazacılık, otel ve casino işletmeciliği, finans, gümrüksüz (duty-free) mağaza işletmeciliği, inşaat, tarihi yapı restorasyonu, lüks araç kiralama, otopark işletmeciliği, yayıncılık, gayrimenkul geliştirme, müzik ve multimedya mağazaları ile cafe zinciri işletmeciliği gibi alanlarda gelişimini sürdürdü ve yurt dışında da yatırımlar yaptı.

Bu gelişmeler devam ederken; kuruluşta ticari ilişkiler üzerine yaygınlaşan grup faaliyetleri, yatırım faaliyetlerine dönüşmüştür. Kurulduğundan bu yana kelimenin tam anlamıyla “Halka Açık” bir şirket olan Net Holding A.Ş.’nin hisselerinin tamamı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kotedir ve hisselerinin %100’e yakın kısmı halka açıktır.

Net Grubu, faaliyet gösterdiği sektör özelliği nedeniyle yabancı yatırımcılar ile de çok yakın çalışmış ve yabancı sermayenin ülkemize girmesi için büyük çaba sarf etmiştir. Uluslararası otel işletmeciliği şirketi Ramada International, 1987 yılında, İngiliz Allders Duty Free şirketi de 1995 yılında yaptığı ortaklıklar ile Türkiye’ye yabancı yatırımcıların gelmesini sağlamıştır.

Antalya Havaalanı’nın tek duty-free işletmesini yapan Net Mağazacılık şirketine daha sonra sırasıyla Swissair ve ardından İtalyan Pam ve Stefanel gruplarının ortak girişimi olan ve dünya ölçeğinde duty-free mağaza işletme şirketi olan Nuance International ortak olmuştur.