Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih Frankfurt'tan 5 yedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Bundesliga takımı Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

KAYNAK: AA
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih Frankfurt'tan 5 yedi

Bundesliga'da 14. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, maçın ilk yarısında 12. dakikada Omar Marmoush, 31. dakikada Eric Ebimbe ve 36. dakikada Hugo Larsson'ın golleriyle 3-0 önde geçerken Bayern Münih, 44. dakikada Joshua Kimmich'in golüyle farkı 2'ye indirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Eintracht Frankfurt, 50. dakikada Eric Ebimbe ve 60. dakikada Ansgar Knauff'un golleriyle skoru 5-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Bundesliga'da haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, 32 puanda kalırken Eintracht Frankfurt ise puanını 21'e yükseltti.

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