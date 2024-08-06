Galatasaray'ın Sara transferi Hannover'ı kızdırdı

Galatasaray Hannover'i kızdırdı

Galatasaray, İngiltere'nin Norwich City takımından Gabriel Sara'yı transfer etti. Yapılan açıklamada Sara için kulübüne 18 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Bu açıklama Almanya'nın Hannover Kulübü'nü kızdırdı.

Almanya'nın Bild gazetesindeki habere göre Galatasaray yönetimi Derrick Köhn'ün bonservis bedelinden kalan 2.5 milyon euroyu Hannover'e ödemedi.

Sarı kırmızılı kulübün ödeme tarihini ertelemek istediği, Hannover'in ise bunu kabul etmediği bildirildi.

Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Gabriel Sara transferi sonrası, "İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Galatasaray, bizim paramızı hâlâ ödemedi. Para hesabımızda değil" ifadelerini kullandı.

