Galatasaray'da sezon başında Esenler Erokspor'a kiralık olarak gönderilen genç oyuncu Berat Luş'un 1. Lig'de gösterdiği performans mercek altına alınıyor.

PİYASA DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

İstanbul ekibiyle ligde 9 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu kısa sürede piyasa değerini yükseltti.

Transfermarkt verilerine göre; Berat Luş'un piyasa değeri 600 bin Euro'ya çıktı. Berat Luş 1. Lig'deki oyuncuların piyasa değerine yönelik yapılan güncelleme sonrası Esenler Erokspor'un en değerli ikinci oyuncusu oldu.

GOL KRALLIĞI İÇİN YARIŞIYOR

1. Lig'de gol krallığında 4. sırada bulunan Berat Luş ligde 2. sırada yer alan ve zirve mücadelesi veren Erokspor'un ise en golcü 2. oyuncusu konumunda bulunuyor.

GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Galatasaray altyapısından yetişen genç yetenek, sarı kırmızılı kulübün gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Galatasaray kurmaylarının Berat Luş'un gelişimini yakından takip ettiği ve maç raporlarıyla genç oyuncunun performans analizinin yapıldığı gelen bilgiler arasında.

GELECEKTE ÖNEMLİ ROL ALABİLİR

Berat Luş'un önümüzdeki dönemde Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi milli yıldızlara benzer bir rolde görev alabilecek bir isim olarak ön plana çıkabileceği düşünülüyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da sezon sonuna kadar bu gelişimini sürdürmesi halinde genç oyuncuya önümüzdeki dönem kadro planlamasında yer verebileceği konuşuluyor.

GÖZLEMCİLERİN DE HEDEF LİSTESİNE GİRDİ

Ayrıca Avrupa kulüplerinin scout ekiplerinin de Berat Luş’u yakından izlediği ve gelişiminin devam etmesi halinde transfer piyasasında adından söz ettirecek bir isim olabileceği belirtiliyor.