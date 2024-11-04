Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi

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Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi

Galatasaray, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan'ın bir trafik kazası geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecine alındığını açıklandı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir. Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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