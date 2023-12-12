Game of Thrones'in yıldızı 'Filistin'e Destek' mitinginde

Game of Thrones dizisindeki Ned Stark rolüyle tanınan dünyaca ünlü aktör Sean Bean, Kanada'da gerçekleştirilen Filistin'e Destek mitingine katıldı.

Damla Baylan KAYNAK: Haber Merkezi
Game of Thrones'in yıldızı 'Filistin'e Destek' mitinginde

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında insani bir dram yaşanıyor. Onbinlerce insanın İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği savaşta, Gazzeliler evlerinden edilmeye ve temel malzemelerden, insani yardımlardan mahrum bırakılıyor.

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Dünyanın dört bir yanında da Filistin'e Destek yürüyüşleri ve mitingleri gerçekleştiriliyor. Onlardan birisi, geçtiğimiz günlerde Kanada'da gerçekleşti.

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Yüzüklerin Efendisi'ndeki Boromir ve HBO'nun Game of Thrones dizisindeki Ned Stark rolleriyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Sean Bean, Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen Filistin'e Destek mitingine katıldı. Sean Bean, İsrail'in yaptığı soykırıma 'Dur!' dedi.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

La Casa de Papel dizisiyle tanınan İspanyol oyuncu Itziar Itunio da İspanya'da düzenlenen büyük bir gösteriye katıldı. Gazze'de yaşananları gözyaşları içinde anlatan Itziar, "İnsanlıktan çıkarılmaya 'Hayır'. Bu soykırıma seyirci kalmayacağız. Hepimiz insanız ve dünyada bir yeri hak ediyoruz!" diye konuştu.

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