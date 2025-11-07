Gaz kaçağı alev topuna dönüştü! İki işçi alevler arasında kaldı - Resim : 1Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki inşaat ve alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu zarar gördü. Ekibin müdahale ettiği sırada gaz kaçağının alev alması sonucu 2 işçi yanarak yaralanırken, bir iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.

Gaz kaçağı alev topuna dönüştü! İki işçi alevler arasında kaldı - Resim : 2

Gaz kaçağı alev topuna dönüştü! İki işçi alevler arasında kaldı - Resim : 3

Gaz kaçağı alev topuna dönüştü! İki işçi alevler arasında kaldı - Resim : 4

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bölgeye verilen gazın kesilmesiyle yangın, kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.