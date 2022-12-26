Gazeteci Uğur Yanıkel'in şüpheli ölümünde son görüntüleri ortaya çıktı. Koşarak kimden kaçıyordu

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halk Tv YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, parka gitti. Ardından Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yankıel, Okmeydanı Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Ardahan’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yanıkel’in atladığı anlar ise kameralara yansıdı.

“ŞÜPHELİ ÖLÜM”

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel’in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili “şüpheli ölüm” olarak inceleme başlattı.

TARİKATÇILAR ÖLÜMÜNE SEVİNMİŞTİ

Yanıkel’in vefatının ardından, 6 yaşındaki kızına tecavüz edilmesine izin veren Yusuf Ziya Gümüşel’in müridi pedofili savunucusu Furkan Muslu’nun başını çektiği isimli tarikatçılar Yanıkel’i hedef almıştı.

Muslu paylaşımında “Yusuf Ziya Gümüşel Hocanın İftira İçerikli Haberini Hazırlayan Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel Yüksekten Düşüp 1 Saat Baygın Kaldığı Yerde Öldü! Alma Mazlumun Ahini… Alma Mazlumun Bedduasını…” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER BÜYÜYÜNCE HESABINI KİLİTLEDİ

Yusuf Ziya Gümüşel’in müridi Furkan Muslu’ya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Furkan Muslu tepkilerin ardından hesabını kilitledi.

REZİLLİK SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ

Sosyal medya platformu Instagram’da islamedresesi adını kullanan pedofili savunucusu bir sayfa ise “Hesap başladı” ifadeleriyle hayatını kaybeden meslektaşımızı hedef aldı. İlgili paylaşıma gelen yorumlar ise kan donduran cinsten.

İşte o paylaşım: