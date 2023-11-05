Gazeteciler AYM önünde nöbet tutacak. Sansür yasasına karşı çıkacaklar

Çağdaş Gazeteciler Birliği 8 Kasım tarihinde Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutacaklarını açıkladı.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteciler AYM önünde nöbet tutacak. Sansür yasasına karşı çıkacaklar

Geçtiğimiz günlerde Tolga Şardan’ın ‘MİT’in Yargı Raporu’ haberinden sonra tutuklanması ülke gündemine otururken hem siyasilerden hem de STK’lardan konu hakkında eleştiriler gelmişti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden yapılan açıklamada sadece bir hafta içinde 3 gazetecinin gözaltına alınması, dört gazetecinin soruşturma geçirmesi ve birinin (Tolga Şardan) tutuklanması kararı “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti” ile karşılanacak.

ÇGD tarafından 8 Kasım tarihinde yapılacak olan nöbet sosyal medya hesaplarından afiş şeklinde paylaşılırken, basına yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Anayasa Mahkemesi, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşecek.

Bir yıldır onlarca gazetecinin soruşturulmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan “halkı yanıltıcı bilgi yayma” maddesinin keyfi suçlamalara yol açtığını artık tüm ülke biliyor, görüyor.

Bu hafta sadece üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama ile karşı karşıya kalan gazeteciler bu yasa maddesinin iptal kararını Anayasa Mahkemesi önündeki “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti” ile karşılayacak.

Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent’te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz.”

f-kkokaxwaatx-d.jpeg

f-kkorbwoaatv5v.jpeg

ekran-goruntusu-2023-11-05-155219.png

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Beşiktaş şampiyon oldu Spor
Beşiktaş şampiyon oldu
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer hepsi bir arada Magazin
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para, aşk ve kariyer hepsi bir arada
İran Cumhurbaşkanı'ndan Gazze'de çifte standart çıkışı Dünya
İran Cumhurbaşkanı'ndan Gazze'de çifte standart çıkışı
Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra bulundu Yaşam
Alzheimer hastası yaşlı adam 2 gün sonra bulundu
Özgür Özel'e ilk gününde protesto Gündem
Özgür Özel'e ilk gününde protesto
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Gündem
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
İsrail yine mülteci kampını bombaladı Dünya
İsrail yine mülteci kampını bombaladı