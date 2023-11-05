Gazeteciler AYM önünde nöbet tutacak. Sansür yasasına karşı çıkacaklar

Geçtiğimiz günlerde Tolga Şardan’ın ‘MİT’in Yargı Raporu’ haberinden sonra tutuklanması ülke gündemine otururken hem siyasilerden hem de STK’lardan konu hakkında eleştiriler gelmişti.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden yapılan açıklamada sadece bir hafta içinde 3 gazetecinin gözaltına alınması, dört gazetecinin soruşturma geçirmesi ve birinin (Tolga Şardan) tutuklanması kararı “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti” ile karşılanacak.

ÇGD tarafından 8 Kasım tarihinde yapılacak olan nöbet sosyal medya hesaplarından afiş şeklinde paylaşılırken, basına yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Anayasa Mahkemesi, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşecek.

Bir yıldır onlarca gazetecinin soruşturulmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan “halkı yanıltıcı bilgi yayma” maddesinin keyfi suçlamalara yol açtığını artık tüm ülke biliyor, görüyor.

Bu hafta sadece üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama ile karşı karşıya kalan gazeteciler bu yasa maddesinin iptal kararını Anayasa Mahkemesi önündeki “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti” ile karşılayacak.

Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent’te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz.”