Gazetecilere dava yağdı! Peş peşe gelen ceza talebi

Türkiye'de iktidarın basına ve gazetecilere yönelik baskısı kesintisiz bir şekilde devam ediyor. "Demokrasi" ve "barış" ifadelerinin sık sık dile getirildiği süreç dahi hem basın sansür ve baskıya maruz kalırken hem de muhalif belediyelere operasyonlar sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı (AA), sıcak gelişme olarak gazetecilere yönelik ceza taleplerini peş peşe duyurdu.

TOKTAŞ, TEZKAN VE KAHVECİ'YE HAPİS TALEBİ

Halk TV’de yayımlanan bir programda sarf edilen sözler nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Üç isim hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

Suat Toktaş, Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci

SOYKAN VE PEHLİVAN'A DAVA

Öte yandan Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Sanıklar ise Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile program yorumcuları Mehmet Tezkan ve İbrahim Kahveci olarak belirtildi.

23 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan “Seda Selek ile Neden Sonuç” programında yapılan konuşmaların suç unsuru taşıdığı iddia edildi. Söz konusu programda İbrahim Kahveci’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri iddianamede yer aldı.

"PROGRAMDA HAKARET YOK, ELEŞTİRİ VAR"

İddianamede ifadesine yer verilen Suat Toktaş, programın genel içeriğinin Orta Doğu ve İsrail üzerine olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece kısa bir bölümde geçtiğini ifade etti. Toktaş, diğer sanıkların yorumcu olarak katıldığı programda eleştirinin sınırları içinde kalındığını ve hakaret içeren herhangi bir sözün sarf edilmediğini savundu.

SOYKAN VE PEHLİVAN SANIK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Soykan ve Pehlivan sanık olarak yer aldı.

Timur Soykan ve Barış Pehlivan

İddianamede, Soykan ve Pehlivan hakkında, 15 Ekim 2024'te Halk TV'de yapılan "Şule Aydın ile Kayda Geçsin" isimli programda toplumun adalet duygusunu zedelemeye yönelik şekilde yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılayıcı yargı görevlilerinin toptan bir anlayışla töhmet altında bırakan sözler sarf ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Programa katılan Murat Ağırel hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığı, Timur Soykan'a atılı "cumhurbaşkanına hakaret ve devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama", Barış Pehlivan'a atılı "devlet kurum ve organlarını yargı organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma usulü farklı olduğundan bu suçlar yönünden dosyanın ayrılmasına karar verildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Halk TV'de yayınlanan programa dair yayının RTÜK'ten talep edilerek incelendiği belirtildi.