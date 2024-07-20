GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2024 / 00:01

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti ve tasarrufu Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz Şahinbey İlçesi, Sarısalkım Mahallesi Galle Park içerisinde bulunan ekte krokide işaretli toplam 47.750 m² alan üzerinde kurulu Galle Park içi Macera Parkının ve içinde bulunan halı saha, oyun aleti, tuvalet, idari bina vb. tesislerin kiraya verilerek ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre işletilmesi işi.

2- YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:

İdare tarafından yükleniciye yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yapılacaktır.

3- MUHAMMEN BEDEL:

İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 80.000,00-TL olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedel 9.600.000,00-TL ‘dir.

4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden veya Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edebilirler.

6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Yukarıda belirtilen ihaleye ait geçici teminat tutarı 288.000,00-TL ’dir. Bu tutar Belediyemiz Veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkâmil Şubesi nezdindeki TR63 0001 5001 5800 7325 3734 30 iban nolu hesabına yatırılabileceği gibi, bankalar veya özel finans kurumlarından alınan süresiz banka teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini de başvuru dosyasında sunulabilecektir.

7- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerin ihalesi 31.07.2024 Çarşamba günü saat 15.30 ’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 31.07.2024 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) Katılımcı gerçek kişi ise Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri ile son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi

e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı,

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı veya eft dekontu,

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, dekont veya limit dahili banka teminat mektubu,

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

ı) İhale ilan tarihi itibariyle geriye dönük 5 yıl içerisinde temapark ve lunapark işletmeciliği yaptığına dair iş deneyim belgesi. ( iş deneyimi ile ilgili şartlar tek bir belgede veya ayrı ayrı olarak ta sağlanabilir.)



C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.



İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.





#ilangovtr BASIN NO: ILN02064298