Gaziantep'te zehir baskını

Kaynak: İHA
Gaziantep'te zehir baskını

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 8 ayrı adrese yaptığı operasyonda 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

İslahiye, Nizip ve Şehitkâmil ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

Şahısların ikametlerinde ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 214 kök kenevir bitkisi ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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