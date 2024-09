Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 / 00:01

GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ (ÇEKYAT, KANEPE, YATAK, MASA, SANDALYE, SEHPA, BAZA, GARDIROP V.B) İRİ HACİMLİ ATIKLARIN EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN SAĞLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA SATIŞI İŞİ İLANI

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İlan şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Gaziosmanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde Kullanım Ömrünü Tamamlamış (Çekyat, Kanepe, Yatak, Masa, Sandalye, Sehpa, Baza, Gardırop v.b) İri Hacimli Atıkların Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması Ve Geri Dönüşümünün Sağlanarak Değerlendirilmesi Amacıyla Satışı İşi 24 AY 01/11/2024-31/10/2026 Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Sınırları 157.005,60TL 4.710,17TL Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede bir defa, internet haber sitesinde bir defa ve Belediye ilan panosu ve internet sitesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 09/10/2024

14:15

1. İhalenin Yapılacağı Yer: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No:20, Kat:8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

İhale Tarihi ve Saati : 09/10/2024- 14:15 Çarşamba

İhale İçin Son Müracaat Tarihi : 08/10/2024- 16:00 Salı

2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

b. 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi.

d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

g. Gaziosmanpaşa Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.

h. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

a. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

j. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

3. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4. İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 200,00.-TL (İki Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir.

5. İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Yazı İşleri Müdürlüğü (7. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İsteklilerin 09/10/2024 Çarşamba günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi Ana Hizmet Binası, 8. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN02092524