Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı.

Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 17.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yıldıztabya Mahallesi, Karanfil Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta işçilerinin kaldığı konteynerde çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken konteynerler kullanılamaz hale geldi.

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