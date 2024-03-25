Gaziosmanpaşa'da otomobil bariyerlere saplandı. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa'da otomobil bariyerlere saplandı. 1 ölü 1 yaralı
Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil, önce yanındaki araca çarptı, sonra ise bariyerlere saplandı. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak önce seyir halindeki yanındaki plakalı araca çarptı.

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Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, Gaziosmanpaşa ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Akbalık ve Orhan Sarıkaya itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile araçtan çıkarılırken, sürücü Halil İbrahim Akbalık sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Orhan Sarıkaya ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Akbalık’ın cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

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Kaza sonucu TEM Otoyolu’nda yoğunluk oluşurken trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sürdürüldü. Bariyere saplanan otomobil, çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Polis tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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