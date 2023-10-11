Gazze cehennemi işte böyle bir yer. Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz yayınladı

Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz, sosyal medya hesabından 2000 yılında Gazze’de çektiği bir videoyu paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazze cehennemi işte böyle bir yer. Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz yayınladı

Videoda, İsrail askerlerinin ateşi altında kalan bir Filistin polisinin vurulma anı görülüyor. Ersemiz, paylaşımında Gazze’de yaşanan acı gerçeği hatırlattı.

Arşivden çarpıcı görüntüler

Savaş muhabiri Burak Ersemiz, sosyal medaya hesabından yaptığı paylaşımda, 2000 yılında Gazze’de çektiği bir videoyu yayınladı. Videoda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistin polisinin vurulduğu ve yere yığıldığı görülüyor. Ersemiz, videonun altına “23 yıl sonra yine aynı. İşte kara savaşında Gazze’de yaşanacaklar. Bölgede barış hayal.” yazdı.

Gazze cehennemi

Gazze Şeridi, İsrail’in ablukası altında yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin evi. İsrail, 7 Ekim’de Hamas’ın “Aksa Tufanı” adını verdiği saldırısına karşılık Gazze’ye hava saldırısı başlattı. Gazze’den İsrail’e binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar da sınır kapısını ele geçirerek İsrail içine girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze’den düzenlenen saldırılarda ise 1200 İsraillinin öldüğü aktarıldı.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü Dünya
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi Gündem
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan ilginç İsrail protestosu Video
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu'ndan ilginç İsrail protestosu
Artvin’de arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 3 kardeş öldü Gündem
Artvin’de arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 3 kardeş öldü
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu Spor
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu
CHP’de ‘değişimciler’ için hareketli günler. Özgür Özel’den iki kritik ziyaret Siyaset
CHP’de ‘değişimciler’ için hareketli günler. Özgür Özel’den iki kritik ziyaret