Gazze cehennemi işte böyle bir yer. Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz yayınladı

Videoda, İsrail askerlerinin ateşi altında kalan bir Filistin polisinin vurulma anı görülüyor. Ersemiz, paylaşımında Gazze’de yaşanan acı gerçeği hatırlattı.

Arşivden çarpıcı görüntüler

Savaş muhabiri Burak Ersemiz, sosyal medaya hesabından yaptığı paylaşımda, 2000 yılında Gazze’de çektiği bir videoyu yayınladı. Videoda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistin polisinin vurulduğu ve yere yığıldığı görülüyor. Ersemiz, videonun altına “23 yıl sonra yine aynı. İşte kara savaşında Gazze’de yaşanacaklar. Bölgede barış hayal.” yazdı.

Gazze cehennemi

Gazze Şeridi, İsrail’in ablukası altında yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin evi. İsrail, 7 Ekim’de Hamas’ın “Aksa Tufanı” adını verdiği saldırısına karşılık Gazze’ye hava saldırısı başlattı. Gazze’den İsrail’e binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar da sınır kapısını ele geçirerek İsrail içine girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazze’den düzenlenen saldırılarda ise 1200 İsraillinin öldüğü aktarıldı.