Gazze için barış görüşmeleri bugün başlıyor: İsrail ve Hamas masaya oturacak

İsrail’in iki yıldır işgal ve soykırım politikasını sürdürdüğü Gazze’de barış umudu devam ediyor. Hamas ile İsrail heyetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes ve rehine takası ile İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de öngören 20 maddelik Gazze Planı için bugün Mısır'da müzakerelere başlıyor.

Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır’a ulaştığını duyurdu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı." ifadesi yer aldı. Açıklamada, ziyaretin süresine veya görüşme takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi. Hamas heyetine başkanlık edecek olan Halil el-Hayye, İsrail’in Doha saldırısında hedef aldığı isimler arasındaydı.

GÖRÜŞMELER DOLAYLI YAPILACAK

İsrail Trump'ın 20 maddelik planını kabul ettiğini, Gazze'deki işgal operasyonlarına ara verdiğini ve "savunma" pozisyonuna geçeceklerini açıklamıştı. Hamas da planı müzakereye hazır olduğunu duyurup rehineler için süre istemişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



İLK GÜNDEM ÇEKİLME VE ESİRLERİN DURUMU



Mısır’da yapılacak görüşmelerde öncelikle İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) çekileceği bölgeler ile esirlerin durumu ele alınacak. Görüşmeler, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanlık Danışmanı Jared Kushner’in de katılımıyla gerçekleşecek. İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Şin Bet güvenlik servisi başkanı ve üst düzey yetkililerin yer alacağı belirtiliyor.



TRUMP: İLK AŞAMA HAFTA İÇİ TAMAMLANMALI

ABD Başkanı Trump ön görüşmelerin iyi geçtiğini, hızlı ilerlediğini ve bu hafta içinde ilk aşamanın tamamlanmasını istediğini söyledi. Trump "Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum. Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey." dedi.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurup durdurmayacağına ilişkin soruya ise "Evet, Bibi bombardımanı sonlandıracak." yanıtını verdi. "Hamas'ın ne kadar ciddi olduğunu yakında anlayacağız" diyen Donald Trump , "Hamas iktidarda kalmaya devam ederse tam bir imha gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Gazze'de savaş henüz bitmedi" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "rehinelerin serbest bırakılmasına dair teknik detayların netleştirilmesi" için Kahire'ye müzakere heyeti gönderdiğini söyledi. Netanyahu, "Kısa süre içinde rehinelerin serbest bıraıldığını açıklamayı umuyorum." diye konuştu.