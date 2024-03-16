Gazze’de can kaybı 31 bin 553’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar devam ediyor. İsrail güçlerinin 162 gündür saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’nde can kayıpları her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından Gazze’de 7 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırılarda 63 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada 112 kişi de yaralandı.

CAN KAYBI 31.553'E YÜKSELDİ

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 31 bin 553’e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546’ya yükseldi.