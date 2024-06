Gazze'de can kaybı 37 bin 124 oldu

Gazze’de can kaybı devam ediyor. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail-Hamas savaşında siviller can vermeye devam ediyor. 248 gündür birkaç defa uygulanan ateşkese rağmen can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre İsrail’in son 24 saat içerisinde yaptığı saldırılar sonucunda 40 kişi daha hayatını kaybederken 218 kişi de yaralandı. Gazze’de 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı toplamda 37 bin 124 oldu. Yaralı sayısı ise 84 bin 712 oldu.