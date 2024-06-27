Gazze'de can kaybı 37 bin 765'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki katliamları 265 gündür sürerken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 47 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının ise 86 bin 429'a yükseldiği aktarıldı.

UNRWA: DERHAL ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da Gazze Şeridi'ndeki duruma yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazze'de insanlar atık ve kanalizasyon yığınlarıyla çevrili olarak yaşıyor. Kalabalık barınaklar, yiyecek, su ve yakıt eksikliği, tıbbi malzemelere kısıtlı erişim ve yaz sıcakları nedeniyle sağlık koşulları kötüleşmeye devam ediyor. Hayat kurtarmak için sürekli insani yardım erişimine ve derhal ateşkese ihtiyacımız var" denildi.