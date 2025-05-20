Gazze’de kan durmuyor: 53 bin 573 ölü! Son 24 saatte 87 can kaybı

Kaynak: AA

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 87 artarak 53 bin 573’e ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze’deki yazılı açıklamasında, İsrail’in süregelen saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar hakkında güncel bilgiler aktarıldı.

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Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 87 cenaze ve 290 yaralının getirildiği ifade edildi.

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İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda 3 bin 427 Filistinlinin öldüğü, 9 bin 647 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 53 bin 573’e, yaralıların sayısının ise 121 bin 688’e yükseldiği duyuruldu.

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Gazze Şeridi’nde enkaz altında hâlâ binlerce cesedin bulunduğu belirtiliyor.

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