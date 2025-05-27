Gazze’de kan durmuyor! Can kaybı 54 bini aştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gazze’de kan durmuyor! Can kaybı 54 bini aştı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 56’ya, yaralananların sayısı ise 123 bin 129’a ulaştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Gazze’de 79 kişinin öldüğünü, 163 kişinin yaralandığını açıkladı. Verilerin, ulaşım zorlukları nedeniyle Kuzey Gazze’yi kapsamadığı belirtildi. İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 901’e, yaralıların ise 10 bin 88’e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybının 54 bin 56’ya, yaralı sayısının ise 123 bin 129’a ulaştığı bildirildi.

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