Gazze’de katliam sürüyor: Can kaybı 61 bin 599’e yükseldi!

Kaynak: İHA
İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61.599’a, yaralananların sayısı ise 154 bina88’e ulaştı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmayı devam ettiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı. Böylece, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 61.599’a, yaralananların sayısı 154.088’e yükseldi.

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart 2025’te ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiğinden beri 10.078 kişinin öldüğünü, 42.047 kişinin yaralandığını bildirdi.

gazzede-katliam-suruyor-can-kaybi-61-bin-599e-yukseldiyenicag-10.jpg

YARDIM DAĞITIMLARINDA 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, son 24 saatte insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in açtığı ateş sonucu 31 kişinin öldüğünü, 388 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu verilerle, Gazze’deki yardım dağıtımlarında İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1.838’e, yaralananların sayısı 13.409’a ulaştı.

gazzede-katliam-suruyor-can-kaybi-61-bin-599e-yukseldiyenicag-11.jpg


GAZZE’DE 2’Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, İsrail’in gıda ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaşmasını engellemesiyle ilgili de açıklama yaptı. Son 24 saatte, Gazze Şeridi’nde 1’i çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Son verilerle, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı, 103’ü çocuk olmak üzere 227’ye yükseldi.

gazzede-katliam-suruyor-can-kaybi-61-bin-599e-yukseldiyenicag-12.jpg

