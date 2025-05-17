Gazze’ye bir üke daha destek çıktı! Tam 20 milyon dolar...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin Gazze’nin yeniden inşası için 20 milyon dolar, Lübnan için de 20 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu.

Sudani, Bağdat’ta düzenlenen 34’üncü Arap Birliği Zirvesi’nde konuştu.

“Filistin halkının hakları tanınmadan bölgede barış sağlanamaz” diyerek sözlerine başlayan Sudani, “Bölgedeki krizlerin ve çatışmaların sona ermesi, Filistin halkının kendi topraklarında onurlu ve özgür bir yaşam hakkını kazanmasına bağlı. Devam eden saldırılar çatışma ve şiddeti körüklüyor. Bu soykırım (İsrail’in Filistin halkına yönelik), tarihteki hiçbir çatışmada görülmemiş bir vahşet seviyesine ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki katliamların ve Batı Şeria ile işgal altındaki topraklara yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunan Sudani, ayrıca zorunlu göç uygulamalarını reddettiklerini ve insani yardımların ulaştırılması için kapıların açılması gerektiğini vurguladı.

Sudani, “Gazze’nin yeniden inşası için 20 milyon dolar, Lübnan için de 20 milyon dolar katkı sağlayacağız.” dedi.

“ABD’NİN SURİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK”

Lübnan’ın güneyindeki ateşkesi desteklendiklerini söyleyen Sudani, Lübnan’ın egemenliğine yönelin saldırıları kınadıklarını belirtti.

Sudani, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, şunları kaydetti:

“Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye’de herhangi bir dış müdahaleye veya işgale karşıyız. Suriye halkının haklarını garanti altına alan, demokratik bir anayasal sistemin kurulmasına yönelik kapsamlı bir geçiş sürecine destek vermekten de çekinmeyeceğiz. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladık ve bunun halkın acılarını hafifletmesini umuyoruz.”

Irak’ın Yemen’in birliği, egemenliği ve çatışmaların sona erdirilmesi yönündeki tutumunu yineleyen Sudani, BM’nin orada kalıcı çözüm çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Sudan’daki gelişmelere de değinen Irak Başbakanı Sudani, orada iç savaşın sona erdirilmesi, ülkenin birliğinin korunması ve insani krizin çözümü için sürdürülebilir yolların bulunması gerektiğini dile getirdi.

Sudani, “Libya için kardeşlik bağları, iç bölünmeyi sonlandıracak ve istikrarı sağlayacak kapsayıcı bir diyaloğun başlatılmasını gerektiriyor.” şeklinde konuştu.

Sudani, ABD ile İran arasındaki müzakerelere de destek verdiklerini belirtti.​​​​​​​