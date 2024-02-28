GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2018/143 Esas

KARAR NO : 2018/132

Mahkememizin 2018/143 esas sayılı dava dosyasında mahkememizce verilmiş hüküm gereğince davacılar Serpil Dudaroğlu ve Sibel Şişman tarafından davalılar Rahmi Aydın vd. hakkında açılan tapu iptali ve tescil davasında gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin yapılan tüm yazışma ve aramalara rağmen açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemeyen davalılardan Rahmi Aydın'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Mahkememize açılan davada davacıların miras bırakanı Rahmi Küçük'ün ölümünden sonra evraklar arasında 1561 parsel sayılı taşınmazı satış vaadi sözleşmesi ile paydaşlardan satın aldığının anlaşıldığı, temin edilen evraklardan taşınmazın tamamının satın alındığına ilişkin belgelere ulaşılamadığı ancak tescil konusu taşınmazın tamamının muris Rahmi Küçük tarafından satın alındığı ve bedelinin ödendiği, bunu Tavşanlı Köyü halkının tamamının ve köy muhtarının bildiği, davalıların çekişme konusu dava konusu parseldeki paylarını davacıların miras bırakanı Rahmi Küçük'e haricen satış vaadi sözleşmesi ile sattıkları ileri sürülerek davalıların tapu kaydındaki isim ve paylarının iptali ile veraset belgesindeki paylara göre tapunun davacılar adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.Mahkememizin 2018/143 esas, 2018/132 karar sayılı, 14/02/2018 tarihli gerekçeli kararı iledavanın açılmamış sayılmasına, 71,80 TL harcın davacılar Serpil Dudaroğlu ve Sibel Şişman'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına, davacı tarafça yapılan harç ve masrafların üzerinde bırakılmasına şeklinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Gerekçeli karara yönelik davacı Serpil Dudaroğlu vekili tarafından sunulan dilekçe ile istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tüm taraflara tebliğ olunmuş ancak davalılardan Rahmi Aydın'a ait açık kimlik ve adres bilgileri bulunmadığından yapılan tebligatlar iade dönmüş, yapılan tüm yazışma ve aramalara rağmen açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ilanın gazetede yayımlanmak suretiyle davalı Rahmi Aydın'a karar tebliği ile 2 hafta içinde istinaf edilmediği takdirde dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderileceği ve istinaf dilekçesinin detebliği ile istinaf dilekçesine 2 hafta içinde cevap verebileceği sebebiyle istinaf dilekçesi ve gerekçeli kararı tebliğ mahiyetinde olmak üzere ilan olunur.03/10/2022