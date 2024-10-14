Gebze 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

GEBZE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/119 Esas

KARAR NO : 2024/10

Davacı K.H. Tarafından (Davaname ile) Davalılar , AZİZ PERKTAŞ, GEBZE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜGÜ aleyhine açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dosyada mevcut adrese gerekçeli karar tebliğe çıkarılmış, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından,gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmişolmakla;

İş bu "...1-Davanın REDDİNE," dair hüküm özetinin gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı,tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.