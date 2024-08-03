Gebze 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2024 / 00:01

GEBZE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/404 Esas

KARAR NO : 2023/159

DAVALI : SÜLEYMAN DEMİRTAŞ- T.C 72787093216

Davacılar MEHMET GEDİK, UĞUR GEDİK tarafından davalılar Süleyman DEMİRTAŞ VD. aleyhine mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese gerekçeli karar tebliğe çıkarılmış,adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı,daha önce deilanen tebligat yapıldığı anlaşıldığından, gerekçeli karar iledavacı tarafın istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmişolmakla;

İş bu "...1-Davalılar LEYLA ÇELİK VE GÜLSÜM PAT yönünden açılan davanın REDDİNE,

2-Diğer davalılar Ayşe DEMİRTAŞ, Beyhan ÇELİK, Dora BOLDAZ, Emine DURMUŞ, Fatma ŞEN, Harun PAT, Hüseyin ÇELİK, Lütfiye FİLİZ, Ümüt ÇELİK, Zihni PAT, Mehmet GEDİK, Uğur GEDİK, Kerime PAT, Süleyman DEMİRTAŞ yönünden açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle

REDDİNE," dair hüküm özeti ile davacılar vekilinin "Gebze 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.11.2023 tarih ve 2019/404 E. - 2023/ 159 K. sayılı Kararının Hukuka, Yasaya ve Usule aykırı olması sebebiyle İcranın Geri Bırakılması ve Duruşma talepli olarak İstinaf kanun yoluna başvurumuz ile yapılacak İstinaf incelemesi sonucunda yerel Mahkeme Kararının Kaldırılarak açılan davanın Kabulüne karar verilmesine" dair istinaf dilekçesinin gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmişsayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02071253