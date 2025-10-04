Gece müze gezilerine yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu.

Ersoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gece müzeciliğimiz bu yıl da yoğun ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi.

‘Üç… İki… Bir…’ Işıklar yanınca tarih yeniden canlanıyor. Binlerce yıllık Efes, gecenin atmosferiyle adeta ikinci bir doğuş yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve görkemli yapılar, karanlık gökyüzünde ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor.

Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliği, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de ne kadar ihtişamlı olduğunu gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri’nde gece ziyaretlerini 2 Kasım’a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum.”

2 KASIM’A KADAR UZATILDI

Normalde 1 Ekim’de sona eren gece müzeciliği uygulaması, yoğun talep nedeniyle Efes Örenyeri, Side Örenyeri ve Galata Kulesi’nde 2 Kasım’a kadar devam edecek.

Rekor ziyaretçi sayısı

Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılı Haziran–Eylül döneminde düzenlenen gece müzeciliğinde yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı. En çok ilgi gören noktalar arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı.

Gece müzeciliği, antik yapıları ve müzeleri gündüzden farklı bir atmosferde deneyimleme fırsatı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut katıyor.

İSTANBUL

- Arkeoloji Müzeleri – 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)

- Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi – 22.00

- Türk ve İslam Eserleri Müzesi – 22.00

- Galata Kulesi – 23.00

ANKARA

- Anadolu Medeniyetleri Müzesi – 21.00

- Etnografya Müzesi – 21.00

SAMSUN

- Samsun Müzesi – 22.00

ERZURUM

- Erzurum Müzesi – 21.00

ADIYAMAN

- Nemrut Ören Yeri – 04.00–09.00

GAZİANTEP

- Zeugma Mozaik Müzesi – 21.00

ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Müzesi – 21.00

- Haleplibahçe Mozaik Müzesi – 21.00

NEVŞEHİR

- Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri – 21.00

- Derinkuyu Yeraltı Şehri – 21.00

- Kaymaklı Yeraltı Şehri – 21.00

- Özkonak Yeraltı Şehri – 21.00

ANTALYA

- Antalya Müzesi – 22.00

- Alanya Müzesi – 22.00

- Aspendos Ören Yeri – 22.00

- Patara Ören Yeri – 22.00

- Side Ören Yeri – 22.00

- Nekropol Müzesi – 22.00

DENİZLİ

- Hierapolis Ören Yeri – 23.00

AYDIN

- Didim Ören Yeri – 21.00

İZMİR

- Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası – 21.00

- Efes Ören Yeri – 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)

MUĞLA

- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi – 22.00