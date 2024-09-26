Gece yarısı dağıtılan lisanslarla 6 milyar dolarlık rant ‘Fatih Altaylı’dan gündemi karıştıracak iddia’

Fatih Altaylı gündemi karıştıracak bomba iddiada bulundu. Altaylı, 30 bin megawatt’lık rüzgar enerjisi üretme lisanslarını kapışan bazı isimlerin, bunları 1 megawatt’ı 200 bin dolara pazarladığını yayınında açıkladı.

TOPLAMDA 6 MİLYAR DOLARLIK RANT

Gazeteci Fatih Altaylı, gece yarısı dağıtılan 30 bin megawatt’lık rüzgar enerjisi üretme lisanslarını kapışan bazı isimlerin, bunları 1 megawatt’ı 200 bin dolara pazarladığı ve dağıtılan lisanslar toplamda 6 milyar dolarlık rantın ortaya çıktığını YouTube yayınında açıkladı. Altaylı Türkiye’de uzun zamandır sistemin AK Parti tarafından uygulandığını öne sürdü.

MUHALEFETTEN SES YOK

Fatih Altaylı, gece yarısı dağıtılan 30 bin megawatt’lık rüzgar enerjisi üretme lisanslarını kapışan bazı isimlerin, bunları 1 megawatt’ı 200 bin dolara pazarladığını açıklamasının ardından pek çok iş insanı tarafından arandığını söylerken, çoğunun iktidara yakın kişiler olduğunun altını çizdi. Ancak Altaylı habere ilişkin muhalefetten ses çıkmamasını sert şekilde eleştirdi. Altaylı, “Abuk sabuk belgeleri, üç otuzluk yolsuzlukları haykırmaya bayılan muhalefet partilerinden ses seda çıkmıyor. Ana muhalefet partisi bile sessiz. Gık çıkarmıyor” dedi.

ALTAYLI’DAN İKTİDARI TERLETECEK SORU

‘Bizim de susacak halimiz yok’ diyen Altaylı, vatandaşın hakkı için iktidara sorular yöneltti. Altaylı, "30 bin megavatlık rüzgar enerjisi lisanslarını kime, kimlere verdiniz. Eğer kendinize güveniyorsanız açıklayın firmaların isimlerini. Hep beraber öğrenelim, bunların kaçı gerçekten üretici, kaçı çantacı. Hadi sıkıysa açıklayın. Bu kadarcık şeffaflık istemek çok mu ayıp. Bu kadarcık şeffaflık da mı sizi zorluyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, gece yarısı dağıtılan 30 bin megawatt’lık rüzgar enerjisi üretme lisanslarını kapışan bazı isimlerin, bunları 1 megawatt’ı 200 bin dolara pazarladığını YouTube yayınında açıkladı. Fatih Altaylı’nın hesabına göre, büyük holdinglerin alamadığı lisanslar üzerinden toplam 6 milyar dolarlık rant dağıttığını iddia etti. Altaylı Türkiye’de uzun zamandır sistemin AK Parti tarafından uygulandığını öne sürdü. Alınan paraların ise elektrik fiyatından çıkartıldığını belirtirken, “Ne oldu, hop enerji fiyatı arttı. 6 milyar dolarlık rant yaratmak için bazı adamlara memlekete 60 milyar dolar fatura çıkıyor” dedi.