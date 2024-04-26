Gecelerin prensi gündüz görüldü

Tokat'ta gecelerin prensi olarak isimlendirilen olarak isimlendirilen bir vaşak gün ışığında fotokapana yakalandı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından açıklanan nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında kırmızı listede belirtilen vaşaklar son yıllarda daha çok görülmeye başlandı.

Yaban hayvanlarının araştırmasını yapanlardan Kenan Kesmez, Tokat'ta bulunan Canik Dağları'nın eteklerine koyduğu fotokapanla saklanmalarda ustalığıyla gecelerin prensi olarak da bilinen bir vaşağı yakalamayı becerdi.

İşte o anlar: