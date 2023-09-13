Geçmeyen yorgunluğun nedeni ortaya çıktı. Ünlü profesör açıkladı

Prof. Dr. Erkan Topuz, kendinizi sürekli hasta ve yorgun hissetmemizin en önemli nedenlerinden birinin az su tüketimi olduğunu dile getirerek uyarılarda bulundu.

Geçmeyen yorgunluğun nedeni ortaya çıktı. Ünlü profesör açıkladı

Prof. Dr. Erkan Topuz, gün içerisinde kişilerin kendini hasta hissetmelerine neden olan konuları sıraladı.

Hasta ve yorgun hissetmenin en önemli etkeninin ise susuz kalmak olduğunun altını çizdi.

Suyun vücudumuza tahmin ettiğimizden de büyük bir etkisi bulunuyor. Sağlıklı yaşamın ilk yolunun bol su içmekten geçtiğini söyleyen Topuz bu durumu 'Vücut su kıtlığı çektiğinde mide suyunuzu kullanırsa, ülser hastalığına yakalanırsınız. Bağırsaklar da su eksilirse, kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşarsınız.' diyerek açıklıyor.

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DÜZENLİ VE YETERİ KADAR SU İÇİN

Pankreastaki suyu kullanırsa, şeker hastalığına yakalanabilirsiniz.

Vücut su kıtlığı çektiğinde mide suyunuzu kullanırsa, ülser hastalığına yakalanırsınız. Bağırsaklar da su eksilirse, kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşarsınız.

Hücrenin su eksikliği çok artarsa, beynimiz hücreye oksijen göndermeyi keser. Oksijen kesilmesi ile hücrelerde kanserleşme başlar.

İnsan vücudunun %60-70'i sudan oluşur. Ve bu su idrar, terleme, organların işleyişi gibi birçok etkenle sürekli tüketilir.

Eğer yeterince su takviyesi almazsak, organlar ve temel bileşenlerimiz hasar almaya, yaşlanmaya ve hastalanmaya başlar.

Ünlü onkolog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Ne az, ne fazla; Lütfen düzenli ve yeteri kadar su için...' diyerek herkesi yeterli su tüketimi konusunda uyardı.

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