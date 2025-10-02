Gedson Fernandes'ten galibiyet golü! Moskova’da şov yapıyor

Rusya Kupası C Grubu’nda Spartak Moskova, deplasmanda Pari NN’ye konuk oldu. Moskova ekibi, karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 17. dakikada penaltıdan Levi Garcia ve 90+3. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 29. dakikada Boselli kaydetti.
SON 2 MAÇTA 3 GOL
Beşiktaş’tan ayrılarak Rusya’nın yolunu tutan Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla son haftalarda parlayan isim oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, son 2 karşılaşmada 3 gol atarken toplam gol sayısını da 4’e yükseltti.