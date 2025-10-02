Gedson Fernandes'ten galibiyet golü! Moskova’da şov yapıyor

Gedson Fernandes'ten galibiyet golü! Moskova’da şov yapıyor

Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes, Rusya Kupası’nda takımına galibiyeti getiren golü attı. Portekizli yıldız son 2 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

Rusya Kupası C Grubu’nda Spartak Moskova, deplasmanda Pari NN’ye konuk oldu. Moskova ekibi, karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 17. dakikada penaltıdan Levi Garcia ve 90+3. dakikada Gedson Fernandes’ten geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 29. dakikada Boselli kaydetti.

SON 2 MAÇTA 3 GOL

Beşiktaş’tan ayrılarak Rusya’nın yolunu tutan Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla son haftalarda parlayan isim oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, son 2 karşılaşmada 3 gol atarken toplam gol sayısını da 4’e yükseltti.

