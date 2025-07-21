Gelecek Partisi'nden bir istifa daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek Partisi'nden bir istifa daha!

Gelecek Partisi'nin İstanbul Milletvekili Doğan Demir istifa etti.

Gelecek Partili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in partisinden istifa etmesinin ardından bir istifa daha geldi.Gelecek Partisi'nin İstanbul Milletvekili Doğan Demir de istifa etti.

Selim Temurci istifa ilişkin, yaptığı açıklamasında "Bir partiye geçiş için istifa etmiyoruz. Türkiye genelinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızla değerlendirmeler içinde olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Şahin, Temurci ve Demir'in istifalarının ardından TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

Seçimden sonra 38 milletvekilinden 14’ü DEVA, 10’u Gelecek Partiliydi. Ancak DEVA Partisinin 9, Gelecek’in ise sadece 5 vekili kaldı.

Saadet Partis ile birlikte DEVA ve Gelecek Partisi, Yeni Yol ismiyle grup kurmuştu. Yeni Yol Partisi'nin 22 üyesi bulunuyor.

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