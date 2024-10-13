Gemlik 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 / 00:01

GEMLİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2024/753 Esas

Davacılar , AYŞE GÜNER, İSLAM GÜNER, TENZİLE ÇELEBİ, ÜNZİLE GÜLTEKİN, YASİN GÜNER ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Yalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyünde bulunan, tarla vasfına sahip olan 3 farklı taşınmazın, davacıların murisi Haşim Güner'e ait olduğu, bu taşınmazların ilkinin Yalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyü 103 ada 572 parselde kain taşınmazın güneyi ile Yalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyü 103 ada 570 parselde kain taşınmazın batısında bulunmakta olup, yaklaşık 2422,38 m2 büyüklüğünde olduğu, ikinci taşınmazın ise Yalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyü 194 ada 1 parselde kaintaşınmazın batısında ve Yalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyü 192 ada 3 parselde kain taşınmazın kuzeyinde bulunmakta olup, yaklaşık 3684,82 m2 büyüklüğünde olduğu, üçüncü taşınmazın iseYalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyü 194 ada 1 parselde kaintaşınmazın güneyinde ve Yalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyü 192 ada 3 parselde kain taşınmazın kuzeyinde bulunmakta (her iki taşınmazın arasında) olup, yaklaşık 4368,47 m2 büyüklüğünde olduğu, Yalova ili Armutlu ilçesi Fıstıklı Köyünde bulunan, tarla vasfına sahip olan ve yukarıda detaylı bilgilerine yer verilen üç adet dava konusu taşınmazların tapuda davacılar adına miras payları oranında tesciline karar verilmesini talep ettiğinden, TMK m.713/4-5 gereğince '' itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir '' ibaresi nedeniyle dava konusu taşınmazlar hakkında hak sahibi iseniz 2 haftalık kesin süre içerisinde itiraz edebileceğiniz hususu ( son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılmasına ) ilanen tebliğ ve ihtar olunur.