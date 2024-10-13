Gemlik 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024 / 00:01

GEMLİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2024/664 Esas

Yalova İl, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Bayramkaşı mevkiinde kain, kuzeyi 103 ada 448 parsel sayılı taşınmaz, güneyi Halil TUNÇ’a ait ev vebahçe, doğusu yol ve sonrasında 103 ada 436 parsel-1052 parsel, batısı 103 ada 448 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili ve ekli krokide 0/A harfi ile gösterilen taşınmazın Harita Kadastro Mühendisi bilirkişisi Necmettin KIRTAŞ'ın 28/06/2023 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 584,00 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Neysun TUNÇ tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/664 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Neysun TUNÇ adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.