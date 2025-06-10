Genç aktivist gözaltında öldü: İşkence iddiaları ayyuka çıktı

Kenya'nın başkenti Nairobi’deki bir morg önünde toplanan yüzlerce kişi, 26 yaşındaki öğretmen ve blogger Albert Omondi Ojwang’ın gözaltında yaşamını yitirmesini protesto etti. Ojwang, 7 Haziran Cuma günü ülkenin batısındaki Homa Bay kasabasında, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Paylaşımın, Kenya Emniyet Teşkilatı Müdür Yardımcısı Eliud Lagat'ı hedef aldığı öne sürüldü. Bir gün sonra 350 kilometre uzaklıktaki Nairobi’ye sevk edilerek Merkez Polis Karakolu’na konulan Ojwang, burada bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye götürüldüğünde ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

AİLEDEN VE AVUKATTAN İŞKENCE İDDİASI

Ojwang ailesinin avukatı Julius Juma, ceset üzerinde çok sayıda darp izi bulunduğunu açıkladı. Baş, burun ve kulak bölgesinde yoğun şişlik tespit ettiklerini söyleyen Juma, ayrıca omuzlar ve ellerde morlukların olduğunu belirtti. “Bu tür yaralar sadece bir duvara çarpmanın sonucu olamaz” diyerek polisin açıklamasına itiraz etti.

Polis, ilk açıklamasında Ojwang’ın hücrede duvara çarparak yaralandığını ileri sürmüştü. Ancak olayın detayları ülkede derin bir kuşku yarattı. Kenya Bağımsız Polis Denetleme Kurumu (IPOA), ölümle ilgili resmi soruşturma başlattı.

GÖSTERİLERDE 'ARTIK YETER' SLOGANLARI

Nairobi’deki City Morgu önünde toplanan protestocular “Bizi öldürmeyi bırakın” yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık daha sonra Ojwang’ın tutulduğu Merkez Polis Karakolu’na yürüdü. Gösteriler boyunca gözaltındaki kişilere uygulanan şiddet ve keyfi tutuklamalar sert biçimde eleştirildi.

Amnesty International Kenya Direktörü Irungu Houghton, BBC’ye verdiği demeçte, “Ojwang’ın ölüm şekli fazlasıyla şüpheli. Gözaltına alındıktan sonra yerel karakola bile götürülmeden başka bir şehre taşınması, işkence ihtimalini artırıyor” dedi. Houghton, olay yerinin bir suç mahalli olarak değerlendirilmesi ve delillerin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

YETKİLİLERE YAPTIRIM

Kenya Polis Teşkilatı Genel Müfettişi Japhet Koome Kanja, kamuoyundan gelen baskılar üzerine Merkez Polis Karakolu’ndaki üst düzey görevliler hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Polis sözcüsü Michael Muchiri, soruşturma sonuçlanana kadar bu kişilerin görev yapamayacaklarını ve maaşlarının yarısının kesileceğini açıkladı. Koome, polis teşkilatının IPOA’ya tam destek vereceğini söyledi.

GÖZALTINDA ŞİDDET ARTIYOR

Albert Ojwang’ın ölümü, Kenya'da hükümeti eleştiren kişilere yönelik artan baskının son örneği olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta bir yazılım geliştirici olan Rose Njeri de, hükümet karşıtı bir finans yasa tasarısını eleştiren dijital bir araç geliştirdiği için siber suç yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılandı. Njeri hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ojwang’ın ölümü, hem Kenya'da polis şiddetine karşı tepkileri artırdı hem de ülkedeki ifade özgürlüğü sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Ailesi, uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunarak bağımsız bir otopsi ve soruşturma talep ediyor.