Genç, arazide ölü bulundu

Kaynak: İHA
Genç, arazide ölü bulundu

Bolu'da arkadaşlarıyla ava giden 23 yaşındaki İsmail Çiftçi arazide ölü bulundu.

Olay, Bolu Göynük ilçesine bağlı Gerişler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki İsmail Çiftçi arkadaşlarıyla sabah saatlerinde ava gitti. Bir süre sonra İsmail Çiftçi'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarmaya ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan arama sonucunda 23 yaşındaki gencin köyün yakınında bulunan arazide cansız bedeni bulundu.

İsmail Çiftçi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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