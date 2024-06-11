Genç kız aracın içinde vuruldu

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde park halindeki 42 EAG 07 plakalı araç sokak sakinlerinin dikkatini çekti. Bir kişi aracın içine dikkatlice bakınca 28 yaşındaki komşuları Funda K.'nin göğsünden kan aktığını fark etti.

Kanaması olan kadını, komşuları kendi araçlarıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdılar. Doktorlar kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Polis ekipleri Funda K.'nin yaralı olarak bulunduğu araç içerisinde ve çevresinde delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri Funda K.'nin erkek arkadaşı T.U.'yu ifadesini almak üzere emniyete götürdü.