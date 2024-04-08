Genç model Yılmaz Erdoğan’la aşkını itiraf etti. Aralarında 25 yaş fark var

Kaynak: Haber Merkezi
Genç model Yılmaz Erdoğan’la aşkını itiraf etti. Aralarında 25 yaş fark var
İnci Taneleri dizisi ile her hafta gündem olan usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın genç bir modelle birlikte olduğu konuşuluyordu. Ünlü model Cansu taşkın’dan aşk itirafı geldi.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri ile setlere geri dönen Yılmaz Erdoğan’ın 2 senedir bir modelle birlikte olduğu iddia edilmişti.

Erdoğan, konu ile ilgili uzun süredir sessizliğini koruyordu. Aşk itirafı ise ünlü model Cansu Taşkın’dan geldi.

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“KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK”

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, Kerimoğlu’nun “Aranızda bir aşk var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Haberler doğru. Özel hayatımı hiçbir zaman konuşmadım. Sosyal medyada ön planda tutmadım. Sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık. Bu çok normal değil mi?"

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Aralarında tam 25 yaş fark olan Cansu Taşkın aşk hayatına dair sorular sorulmaya devam edilince “O konulara çok girmek istemiyorum, benim için çok değerli bir insan.” diyerek konuyu kapattı.

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