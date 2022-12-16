16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Gençlerde ‘inme’ görülme sıklığı arttı. İşte nedenleri

Gençlerde ‘inme’ görülme sıklığı arttı. İşte nedenleri

Son zamanlarda gençlerde inme(felç) görülme sıklığı artarken, bunun en önemli nedenleri arasında sigara kullanımı, kan yağlarındaki yükseklik, hipertansiyon ve genetik etkenler yer alıyor.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:42
Takip Et

Gençlerde ‘inme’ görülme sıklığı arttı: En önemli sebepler sigara ve hipertansiyon

Gençlerde ‘inme’ görülme sıklığı arttı. İşte nedenleri
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Kan damarlarında meydana gelen tıkanıklık veya darlık sonucunda inme meydana geliyor. Yaşanan inme sonrası ilk 8 saat kritik önem arz ettiği bildirildi.

Samsun’da yaşayan 34 yaşındaki Feride Kaya, işten eve geldiğinde aniden sol tarafını hissedememeye başladı.

Nöroloji Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel tarafından inme tanısı koyularak hızlı bir şekilde ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan damar açıcı tedavi (mekanik trombektomi) ile hastanın hem felç kalması engellendi hem de hayatta kalması sağlandı.

İlk 8 saatin kritik önem taşıdığı hastalıkla ilgili bilgi veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, "İnmelerin yüzde 10 ile 15’i gençlerde görülmeye başladı. En önemli sebepleri ise sigara, hiperlipidemi, hipertansiyon ve genetik faktörler” ifadelerini kullandı.

“İNMELERDE ACİL MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİDİR”

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar şunları dile getirdi:

“Feride hanım bize sol taraf güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu ile geldi. Hastayı hızlı bir şekilde anjiografi ünitesine aldık. Klinik durumu kötüleşmekteydi. Beynin sağ tarafını besleyen ana damarda tıkanma vardı. Anjiografik müdahale ile tıkalı ana damarları açtık. Bu damarı açtıktan sonra klinik düzelme olmaya başladı. Klinik düzelme hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte fizik tedavi hastanemize fizyoterapi için yönlendireceğiz. Hatta yerini ayarladık ve oraya gönderiyoruz”

İnmelerde acil müdahalenin çok önemli olduğunu dikkat çeken Dr. Akpınar şu sözleri söyledi:

“Büyük damar tıkanması varsa o damarın anjiografik acil müdahale ile açılması gerekiyor. Merkez olarak yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Ülkemizde bu anlamda çok iyi yerlere geldik. Hastalar hızlı şekilde bize ulaşıyor ve hızlı bir şekilde anjiyoya alıyoruz. Yüzümüzü güldürecek düzelmeler olduğunu gördükçe mutlu oluyoruz”

GENLERDE GÖRÜLME SIKLIĞI

İnme hastalığının gençlerde sık görülmeye başladığı söyleyen Doç. Dr. Akpınar şunları dile getirdi:

“İnmelerin yüzde 10 ile 15’i gençlerde görülmektedir. Genç derken 50 yaşın altında hastaları kastediyoruz. Tabii bu durumlarda risk faktörü çok önemlidir. İleri yaşa göre genetik eğilim çok daha fazla oluyor. Pıhtılaşmaya eğilim oluşturan genetik bir hastalık veya aile öyküsü gençlerde inme geçirme riskini artırmaktadır. Yapılan araştırmalarda sigara kullanımı, kan yağlarındaki yükseklik ve hipertansiyon gençlerde inme sıklığını artıran nedenler arasındadır. Hastamızda da bir sigara kullanımı vardı. Genetik bir eğilim var mı diye araştırmaları yapıyoruz”

“ÇOK ANİ OLDU”

Hafta Feride Kaya ise şunları söyledi:

“Hastalık çok ani oldu. Baş ağrılarım oluyordu. İşten eve gelmiştim. Birden sol tarafıma bir şey oldu. O sırada yanımda kardeşim var. Bendeki değişikliği fark etti. Daha sonra ambulans ile bu hastaneye getirildim. Sol tarafımda bir felç durumu oldu. Şu anda da daha iyiyim. 4 gün yoğun bakımda yattım, 2 gündür de servisteyim. Şu anda iyi durumdayım.”

3’TE 1’İ HAYATINI KAYBEDİYOR

İnmelerde bir damar tıkanması varsa erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akpınar şunları dile getirdi:

“Biliyoruz inmelerinde 3’te 1’i hayatını kaybediyor, 3’te 1’i ise yatağa bağımlı kalıyor. Bu ölümleri ve yatağa bağımlı kalmaları önleyebilmek için erken saatlerde uygun hastalara toplardamardan verilen damar açıcı ilaç uygun hastalara ise anjiyo yöntemi ile müdahale etmek gerekiyor. İlk 6 ile 8 saat çok önemlidir. Saat ilerledikçe hastanın fayda görme olasılığı azalıyor. Tabii ki çalışmalarda 24 saate kadar artık müdahale yapılabiliyor. Geç kalırsak yaptığımız işlemin bir faydası olmuyor”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
16.12.2022 11:46
bu ülkede yaşıyorsan her an herşey geçirebilirsin :)))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
6
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
7
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.