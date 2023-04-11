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  • Gençlerin karşısına ilk defa 'Çıkart telefonunu' demeyen bir emekli çıktı. Emekli amca gençlerin kafasına göre konuştu

Gençlerin karşısına ilk defa 'Çıkart telefonunu' demeyen bir emekli çıktı. Emekli amca gençlerin kafasına göre konuştu

Sokak röportajında bir muhabir yaşlı bir vatandaşa mikrofon uzattı. Yaşlı adam muhabire "mikrofonu bizim gibi yaşlılara uzatma. Bizim gibiler 'cebindeki telefon kaç para, üstündeki mont kaç para' der canınızı sıkar" dedi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 08:14
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Gençlerin karşısına ilk defa 'çıkart telefonunu' demeyen bir emekli çıktı

Gençlerin karşısına ilk defa 'Çıkart telefonunu' demeyen bir emekli çıktı. Emekli amca gençlerin kafasına göre konuştu
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Editör: Özlem KIRAL

Yurttaş TV'nin sokak röportajında ilginç anlar yaşandı.

Sokak röportajı yapan muhabir, yaşlı bir amcaya mikrofon uzattı. Yaşlı amca gençlerin dilinden konuşunca muhabir şaştı kaldı.

Vatandaş, muhabire; "Ben hayatımın üçte ikisini yedim zaten, bana ne soruyorsun" diyerek muhabire “mikrofon uzatılması gereken gençlerdir. Sen bizim gibi yaşlılara mikrofon uzatma” dedi. Muhabir, gençlerin mikrofona konuşmadığını dile getirince yaşlı vatandaş, "Çünkü gençler durgun, üzgün. Biz konuşmuyoruz ki onları" diye yanıt verdi.

"MİKROFUNU BİZİM GİBİ YAŞLILARA UZATMA"

Yurttaş "Sen bizim gibi adamlara mikrofon tutma. Bu emeklilerin hepsi sallabaş. 5000 lira maaş alıyor ‘çok şükür maaşımızı aldık’ diyor oturuyor. Ne ete dokunduğu var ne süte. Sürekli şükrediyor. Bunlar giderse bizim maaşımızı kim verecek diye dert ediyor. Ben bu zamana kadar maaşımı hep aldım. Kim gelse o maaşı verir. Gençlere sor bizim gibi yaşlılara sorma. Bunların hepsi sabunluk olmuş. Millet aya, yıldıza gidiyor sen hala gençlerin telefonunu soruyorsun" ifadelerini kullandı.

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