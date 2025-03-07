Genç’te yaban hayatı unutulmadı

Çetin kış şartlarının hakim olduğu Genç ilçesinde yaban hayatı unutulmadı. Bu çerçevede düzenlenen etkinliğe Kaymakam Muhammet Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muhammet Deniz, İlçe Özel İdare Müdürü Muhittin Kaya, Dimin Madencilik Avnik İşletme Müdürü Mahmut Akatay ve işletme yönetimi katıldı.

Yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerinin de desteğiyle Servi bölgesi kırsal alandaki belirlenen geçiş noktalarına yem bırakıldı.