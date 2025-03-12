Genel af mı geliyor? Yılmaz Tunç açıkladı

Kaynak: DHA
Genel af mı geliyor? Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son zamanlarda kamuoyunda tartışılan ve basına da yansıyan genel af iddialarına cevap verdi. Tunç, affın söz konusu olmadığını ifade ederken, 31 Temmuz 2024 tarihinde belirli mahkumlara tanınan Covid-19 izninden yararlanamayanlarla ilgili beklentiler içinse TBMM'yi işaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grubu öncesi basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

“AF YOK!”

Son zamanlarda kamuoyunda tartışma yaratan genel af iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, affın söz konusu olmadığını ifade etti.

TBMM'Yİ İŞARET ETTİ

31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunan ve denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlarla yönelik olarak verilen Covid-19 iznini anımsatan Tunç, şu anda kamuoyunda tartışılan konunun da 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak suç tarihi itibari ile daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlara yönelik olarak bir talep olduğunu belirtti.

Tunç, bu talebin değerlendirmesinde yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu ifade ederek, affın söz konusu olmadığını belirtti.

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