'Geri zekâlıya anlatır gibi anlatıyoruz' demişti! Bakan Tekin'den geri adım...

Liselere Geçiş Sınavı'nda şaibe iddiaları gündemdeki yerini korurken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eleştirilere 'Geri zekâlıya anlatır gibi anlatıyoruz, anlamıyorlar' ifadeleri de tepkilere neden olmuştu. Bakan Tekin ifadelerine dair geri adım attı, "Birkaç gün önceki basın açıklamasında biraz kaba üslupla onu söyledim çünkü bu artık dayanılacak bir şey değil. Çocuklarımıza yazık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak’ın podcast programına katıldı, LGS iddialarına yanıt verdi.

"EVET İHLALDİR"

Tekin, "Bu sınavda da güvenlik tedbirlerimizle ilgili bir problemimiz yok. Sınavın güvenlik ihlali yok. Bir öğretmenimiz sınav esnasında gözetmen olduğu sınıfta soruları cep telefonu ile kopyalıyor sonra da PDF'ye dönüştürüp sosyal medya platformunda paylaşıyor. Bu evet ihlaldir, bireysel ihlaldir. Sınavın güvenliği ilgili bir sorun asla yaratmaz.

Başlangıçta iyi niyetli bir eleştiri geldi. Biz de gerekli açıklamaları yaptık. Tekrar konu gündeme gelince bir kez daha açıklama yaptık.

"NEZAKET ÜSLUPLARINI ZORLAYACAK İFADE KULLANMADIM"

Bunlara rağmen bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Bizi üzen şey şu şahsıma yönelik doğrudan CHP Genel Başkanı tarafından hakaret ve iftiralarla dolu konuşmalar yapıldı. Hiçbirisiyle ilgili nezaket üsluplarını zorlayacak bir ifade kurmadım. Eleştirilere karşılık verdim.

"BİRAZ KABA ÜSLUPLA SÖYLEDİM"

Bu konu söyleniyor cevap veriyoruz, ama buradan etkilenen kişiler 13-14 yaşındaki çocuklar. Özenli davranmak gerekiyor.

Birkaç gün önceki basın açıklamasında biraz kaba üslupla onu söyledim çünkü bu artık dayanılacak bir şey değil. Çocuklarımıza yazık.