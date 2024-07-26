Germencik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/263 Esas

KARAR NO : 2024/97

Davacı TURAN DEMİREL tarafından Zehra GERMEN mirasçıları olan davalılar Ebriye ATEŞÇİ, Hulisi GERMEN, Mehmet HANAY, Metin HANAY, Nevriye ŞAFAK, MUSTAFA GERMEN ve Nuran GERMEN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

"1-Davanın KABULÜNE; Davakonusu olan tapudaAydın İli, Germencikİlçesi, Kızılcapınar Mahallesi 172 ada 75 parsel (Eski Neşetiye Mahallesi 117 ada 75 parsel, daha eski Neşetiye Mahallesi 321 parsel)numarasında kayıtlı taşınmazda, davalıların murisi Zehra GERMEN adına olan tapu hissesinin (3/16) iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline,

06/03/2023 tarihli bilirkişi heyet raporunun ve raporun ekindeki fen bilirkişisinin krokisinin kararın eki sayılmasına,

2-Kısa kararın ve hükme esas bilirkişi raporunun derhal Germencik Tapu Müdürlüğü'ne bildirilmesine; hüküm kesinleşince ise kesinleşme şerhi, gerekçeli karar ve hükme esas bilirkişi raporunun Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

3-Harçlar Kanunu uyarınca hesaplanan, 16.589-TL karar harcından, davacının ödediği harcın (683,10-TL peşin harç ve 3.465 TL tamamlama harcı) mahsubuna; bakiye harcın (12.440,90-TL) davacıdan alınarak Devlet Hazinesi'ne irat kaydına,

4-Son celsede, davacı vekili, davalı taraftan yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmadığını belirtmiş olduğundan; davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına ve davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin, davacı üzerinde bırakılmasına,

5- Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. maddesi gereği, artan gider avansının, hüküm kesinleştikten sonra, gider avansını ödemiş olan tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı; davalıların yokluğunda; 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi ile341. ve devamı maddeleri gereğince; gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi veya tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle ya da aynı sıfatla başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yoluaçık olmak üzere karar verilmiştir. 20/03/2024" şeklinde karar verilmiş olup,davalılardan Metin HANAY'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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