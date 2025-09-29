Germencik’te İncir Festivali coşkusu: Finalde yıldızlar geçidi!

22 Eylül’de start alan festivalin son üç gününde Ece Seçkin, Çakal ve Simge Sağın sahne alarak Germenciklilere unutulmaz anlar yaşattı. Led, çiçek ve emoji korteji ile All Times Orchestra konseriyle başlayan, yedi gün boyunca gündüz ve gece aktivitelerle dolu festivalde, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, MasterChef İncir Lezzetleri Yarışması, yerel konserler, fuar ve panayır stantları, köylü pazarı büyük beğeni topladı.

Germencik Belediyesi’nin festival kapsamında düzenlediği incir lezzetleri yarışmasına MasterChef Suna konuk oldu ve 21 yarışmacının lezzetlerini değerlendirdi. Yarışmada birincilik ödülü yarım altın, ikincilik çeyrek altın, eşit puan alan iki yarışmacıya ise gram altın verildi.

Festivalin son gününde, ünlü sunucu Alp Kırşan’ın sunduğu Traktör Piyangolu Özel Çekiliş noter huzurunda yapıldı. 1265 numaralı biletle Ortaklar’dan Hüseyin Kaya talihli oldu.

Festivalin sürpriz etkinliği, açılışta Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin havaya bıraktığı, 10 bin TL hediye çeki bağlı balondu. Balon, Kuyucak Pamucak’ta keçilerini otlatan Hatice Düztepe tarafından bulunarak ödül Başkan Zencirci’den alındı.

Ece Seçkin, Çakal ve Simge Sağın’ın son üç gündeki konserlerinde binlerce kişi unutulmaz anlara tanıklık etti. Sanatçıların en güzel şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edilerek eşsiz bir festival yaşandı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede, dünyanın en kaliteli incirini üreten Germencik’e yakışır bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Zencirci, “Festival öncesinde belirttiğimiz gibi, amacımız sadece eğlence değildi. Dünyanın en kaliteli incirini üreten Germencik’in tarımsal hazinesini, kutsal meyvesini tanıtmak, katma değerini artırmak ve hak ettiği yere ulaştırmak hedefimizdi. Üreticilerimizi tanıtmak, onlara destek olmak için bu festivalleri yapıyoruz.

Bundan sonra da incir tanıtımına yönelik daha büyük projelere imza atacağız. Yedi gün yedi gece süren festivalde herkes doyasıya eğlendi. Özellikle çocuklar için özenle hazırladığımız etkinliklerle keyifli anlar yaşattık. SMA hastası çocuklarımızın ailelerini ağırladık. Herkesin kendini bulduğu, keyif aldığı bir festival oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.