Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır?

Bilim insanları gezegenlerin ağırlığının nasıl ölçüldüğünü açıkladı. Merak edilen o sorunun cevabı belli oldu.

Gezegenlerin ağırlık ölçüsü nasıl alınır?

Populer Science Türkçe’de yer alan bilgilere göre; bir gezegenin ne kadar ağır olduğunu hesaplamak için bilim insanlarının iki şeyin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Bunların etraftaki cisimlerin gezegenin etrafında dönüş süresi ve bu cisimlerin gezegene olan uzaklıkları olarak tanımlandı. Bir uydu gezegenine ne kadar yakınsa, gezegenin çekimi de o kadar kuvvetli olur. Cisimlerin bir gezegenin etrafında dönme süresi hem gezegene olan uzaklığına hem de bu gezegenin ağırlığına bağlıdır.

Cismin ağırlığı kütlesine ve kütle çekimin o cisme ne kadar kuvvetli etki ettiğine bağlıdır. Kütle çekimin gücü de bir cismin diğerine olan uzaklığına bağlıdır. Bu yüzden aynı cisim, farklı gezegenlerde farklı ağırlıkta olur.

Gezegenleri daha kolay bir ölçüm yöntemiyle karşılaştırmak da mümkündür. Bilim insanları genelde bir cismin ağırlığından ziyade kütlesini (cismin ne kadar fazla madde içerdiğini) ölçerler. Kütle, konum ve kütleçekim ne olursa olsun aynı kalır. Mars’ta veya Jüpiter’de, Dünya’da olduğu gibi aynı kütlede olursunuz. Ağırlığınız diğer gezegenlerde farklıdır fakat kütle her yerde aynıdır.

Dünya’nın yaklaşık 5.970.000.000.000.000.000.000.000 kilogram (5,97×10²4 kg) olduğu ifade edilir.

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